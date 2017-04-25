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Android Messages'da Büyük Değişiklikler Yapıldı

Android Messages 2.2

Google geçtiğimiz günlerde ismini Android Messages olarak değiştirdiği uygulamasını güncelledi. Android Messages 2.2 olarak güncellenen uygulama, yeni sürümle birlikte birçok yeni özellik de kazandı.

Yapılan güncellemeyle birlikte uygulamanın ara yüzü daha kullanışlı ve göze hitap eder şekle gelirken, kullanıcıların merakla beklediği bir başka özellik daha uygulamaya eklendi. 2.2 güncellemesiyle birlikte artık uygulama üzerinden grup sohbetlerinin başlatılabileceği açıklandı. Grup sohbetleri başlatmak için uygulamanın ana ekranında yer alan "üç nokta" işaretine basmanız, ardından da "insanlar ve ayarlar" sekmesinden grup sohbeti başlatmak istediğiniz kullanıcıları seçmenizin yeterli olacağı da belirtildi. 

Grup sohbetleriyle birlikte uygulamada yapılan bir başka büyük değişiklik, resim ve video paylaşma desteğinin getirilmesi oldu. Yine uygulamanızı güncellemenizle birlikte ana ekranda yer alan kişiler sekmesinden, medya göndermek istediğiniz kişinin üzerine gelmeniz ile medya gönderme seçeneğinin  belireceği açıklandı. Bunlarla birlikte Google, uygulamanın teması üzerinde de değişiklikler yaptı. Ana ekranda görünen çeşitli simgeler daha iyileştirilirken, Android Messages içerisinde gördüğünüz renkler daha "yumuşak" hale getirildi. 

24 Nisan itibarıyla yayınlanan yeni güncelleme, henüz bütün bölgeler için açılmadı. Fakat yapılan ilk açıklamalara bakılırsa; birkaç gün içerisinde Android Messages 2.2 güncellemesinin bütün kullanıcılara gönderilecek.

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Android Messages
Android Messages Android için Mesaj Gönderme Uygulaması

Hoş Geldin Android Messages, Güle Güle Google Messenger

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Yazar: - 25.04.2017

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