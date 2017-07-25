Android O'nun Beta Sürümü Denemeye Sunuldu!

Android O olarakta bilinen Android 8.0'ın betasının çıkmasına sayılı günler kaldı. Beta sürümü ve bazı ayrıntılar haberimizde...

Google ve Open Handset Alliance'ın ortaklığında geliştirilerek kullanıma sunulan Android işletim sistemi, şu sıralar çıkaracağı yeni sürümü ile merak odağı oluyor. Android O (yada 8.0) betasında testler ve geliştirmeler, sorunsuz bir işletim sistemi olması için aralıksız devam ediyor. Gelecek güncellemenin hangi Samsung telefonlarını kapsayıp kapsamadığını önceki haberimizde yazmıştık.

Gelecek olan yeni sürümde, geliştiricilerin öncelikli olarak daha iyi pil ömrü, yükleme süresi ve genel performans geliştirmelerinin üzerinde durdukları belirtildi. Bildiğiniz üzere sadece Android değil, tüm akıllı cihazlarda pil ömrü ciddi önem kazanmaya başlamıştı. Bir Android kullanıcısı olarak ben de pil ömrü konusunda neredeyse takıntılı olmaya başlamışken, bu açıklama sayesinde rahat bir nefes almış oldum.

Android O Beta sürümü, dünden itibaren firma tarafından test kullanıcılarına sunuldu. Eğer test etmek isteyen yazılımcı okurlarımız varsa Nexus 5X, Nexus 6P, Nexus Player veya Pixel cihazlara ihtiyacınız olacak. Google henüz Android O için net bir tarih vermiyor, ancak birkaç ay içerisinde testlerin tamamlanıp kullanıma sunulacağı düşünülüyor. Merakla yeni sürümü bekliyoruz, yayınlandığı an size mutlaka haber vereceğiz.

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