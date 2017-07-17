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Android Pay

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Editör Puanı: 0.5/5
0.5
Android Pay
Android Pay
Android Pay
Android Pay
Android Pay

Android için Temassız Mobil Ödeme Uygulaması

Volkan Yılmaz Son güncelleme 4 dakika önce

Android Pay ile Android cihazlarınızı yeni nesil ödeme sistemine dönüştürerek kolayca alışveriş yapabilirsiniz.

Android Pay ile Android cihazlarınızı yeni nesil ödeme sistemine dönüştürerek kolayca alışveriş yapabilirsiniz.

Akıllı telefonlar her alanda olduğu gibi banka ve kredi kartlarının da yerini almaya gayretli. Yanınızda nakit veya kredi kartı olmadan, akıllı telefonunuzu kullanarak ödeme yapmanıza imkan tanıyan Android Pay uygulaması büyük kolaylık sağlıyor. Ödeme cihazlarına telefonunuzu yaklaştırarak ödemenizi gerçekleştirebileceğiniz uygulamada, temassız ödeme için NFC özelliğinin açık olması gerekiyor.

Birçok anlaşmalı noktada kullanabileceğiniz sistemde, kredi kartlarınızı uygulamaya kaydetmeniz yeterli oluyor. Kart seçimi yaptıktan sonra ödemelerinizi gerçekleştirebildiğiniz gibi çeşitli ödüller de kazanabiliyorsunuz. Kart hareketlerinizi de görüntüleyebileceğiniz oldukça güvenli ve hızlı bir sistem sunan Android Pay ile siz de ödemelerinizi saniyeler içerisinde güvenle gerçekleştirebilirsiniz.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 4.4 ve üzeri
Üretici:
Google
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