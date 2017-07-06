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Android Samba Client
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Android Samba Client

Android Samba Client İndir Hemen İndir

Editör Puanı: 4.5/5
4.5
Android Samba Client
Android Samba Client
Android Samba Client
Android Samba Client
Android Samba Client

Android için Samba Uygulaması

Gökhan Abay Son güncelleme 1 saat önce

Android cihazınızdan istediğiniz dosyalara ulaşmanızı sağlayan harika bir uygulama

Android Samba Client, Unix ve türevi sistemleri için SMB ve CIFS protokolleri aracılığıyla dosya ve yazıcı paylaşım hizmetleri sağlayan programın mobil sürümü olarak karşımıza çıkıyor. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden kullanabileceğiniz bu uygulama sayesinde, uzaktaki dosyalarınıza akıllı cihazınız aracılığıyla kolaylıkla erişebilirsiniz. 

Google tarafından yayınlanan bu uygulama, uzaktaki dosyalarına erişmek isteyen Android kullanıcılarının işini epey kolaylaştıracak. Çünkü bu uygulamada, Samba tarafından desteklenen tüm özellikleri bulabileceksiniz. Samba.org internet sitesinde de bulunabilen uygulamanın tamamen güvenli olduğunu da söyleyebiliriz. Tek yapmanız gereken uygulamayı açtıktan sonra bir kullanıcı adı ve şifre ile bağlanmak ve dosyalarınıza ulaşmak.

Tamamen açık kaynaklı bir uygulama olan Android Samba Client'i ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Google tarafından da desteklendiğinden ve işe yarayan bir uygulama olduğundan denemenizi kesinlikle öneririm. Uygulama boyutunun cihazınıza göre farklılık gösterebileceğini de söylemeden geçmeyelim.

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Lisans:
Ücretsiz
Dil Desteği:
İngilizce
İşletim Sistemi:
Android/Android Tablet
Gereklilik:
Android 5.0 ve üzeri
Üretici:
Google
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