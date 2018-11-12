Cloudflare tarafından geliştirilen 1.1.1.1 VPN aracı ile internet üzerinde hem hızlı hem de güvenilir bir şekilde gezebilirsiiz. Hiç kimse internette ne yaptığınızı bilmeyecek ve her zaman, her yerde güvenli bir şekilde anonim olarak internete bağlanabileceksiniz.

1.1.1.1 VPN sistemi sayesinde güvenli bir bağlantı kullanarak, hiç kimsenin DNS sorgularınızı gözetlemesine izin vermeyin. İnternet üzerinde rahatça dolaşabileceğiniz bu uygulamanın henüz veri kullanım limiti bulunmuyor. Yani istediğiniz kadar VPN'den faydalanabilir ve herhangi bir yükseltme yapmayabilirsiniz.

İnternet üzerinde bazı VPN hizmetleri verilerinizi satmak için DNS sorgularınızı kullanabilir. Ancak çift katmanlı gizliliği sayesinde 1.1.1.1 üzerinde verileriniz reklam için kullanmaz. Hemen indirin ve internette rahatça gezin!



