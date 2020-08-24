1942 Klasik Çekim oyunu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir arcade oyundur.

Oyun, Atolls Midway sahilinde, 2. Dünya Savaşı Pasifik Tiyatrosu'nda gerçekleşir. Amaç, ABD uçak gemisini bombalayan Japon hava filosuna saldırmak.

Gerçek ve yaşanmış bir savaştan esinlenerek oluşturulan oyunda sizi zor görevler bekliyor. İlk seviyelerde zorlanacağınız fakat alıştıktan sonra aşırı zevk alacağınız güzel bir oyun.

3 oyun modunda 20 farklı görev bulunuyor: normal, zor, son derece zor. Grumman F4F Wildcat, P38 Lighting, F-100, Xp-55 gibi efsaneleşmiş savaş uçakları ile benzersiz bir deneyim yaşamaya hazır ol. Şans çarkından kazandığın aletleri de kullanarak düşmanlarının üstesinden gel.

Piksel grafiklerle klasik stili yaşayın. Her kamera açısından görüntü vererek savaş oyununu daha eğlenceli yapan yönleri de var. Üstelik bu oyunda kontrol senin elinde ve ordu kazanmak için seni bekliyor. Sen de bu savaşa katılmak için oyunu ücretsiz olarak indirebilirsin.