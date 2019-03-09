Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan 2048 HamsLAND-Hamster Paradise, sevimli hamster figürlerinin yer aldığı eğlenceli bir eşleştirme oyunu olarak dikkat çekiyor.

Basit ve anlaşılır bir menü tasarımına sahip bu oyunda, farklı hamster yiyeceklerinin yer aldı eşleştirme blokları ile bulmaca çözebilir ve yeni karakterlerin kilidini açabilirsiniz. Oyun içerisinde elma, yer fıstığı, fındık, çekirdek, çilek ve daha birçok farklı hamster yiyeceği yer almaktadır. Aynı yiyeceğin bulunduğu 3 bloğu bir araya getirerek eşleştirmeler yapabilir ve tüm blokları yok ederek seviye atlayabilirsiniz.

Toplamda 60 farklı hamster karakteri bulunmaktadır. Doğru eşleştirmeler yaparak ve yeterli miktarda puan kazanarak bu karakterlerin tümüne sahip olabilirsiniz. Ayrıca biriktirdiğiniz puanları kullanarak hamster yuvaları inşa edebilir ve farklı objeler satın alabilirsiniz. Zeka geliştirici özelliğe sahip olan bu oyun ile farklı bir deneyim sizleri bekliyor.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan 2048 HamsLAND-Hamster Paradise, eğitici bir oyun olarak ön plana çıkıyor.