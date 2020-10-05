2ndLine, mobil çalışanlar, freelancer’lar ve girişimciler için tasarlanmış, akıllı telefonunuzda, tabletinizde tam işlevsel bir iş telefonu sistemi olarak çalışacak ikinci bir Amerika veya Kanada telefon numarasıdır. Amerika ve Kanada’daki herhangi bir kişiyi WiFi veya hücresel ağ bağlantınız üzerinden arayıp mesaj göndermenizi sağlar. Yurt dışı telefon numarasına ihtiyacınız var ve ücretsiz olarak telefon numarası alabileceğiniz bir uygulama arıyorsanız 2ndLine’ı Android telefonunuza indirin.

2ndLine, Amerika ve Kanada’dan ücretsiz telefon numarası almanızı sağlayan bir mobil uygulama. Uygulama üzerinden kolayca alacağınız ikinci telefon numarası ile yurt dışını ücretsiz arayabilir, sınırsız mesajlaşabilir, kısa mesaj (sms) gönderebilir ve konuşabilirsiniz. Normal aldığınız telefon gibi arayan kimliği gözükür (kim olduğunu görürsünüz), sesli mesaj alabilir, sınırsız fotoğraf ve video gönderip alabilir, arama yönlendirme yapabilirsiniz. İşte 2ndLine ile yapabilecekleriniz:

2ndLine İndir Android - Ücretsiz Telefon Numarası Alma