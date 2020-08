6 takes! oyununu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir zeka oyunudur.

Wolfgang Kramer'in dahiyane fikirleri ile oluşturduğu basit bir kart oyunudur. Almanya'da düzenlenen "Games Prize" yarışmasını kazanmış ve "Game of the year" ödülüne de aday gösterilmiştir.

Oyunun amacı eldeki kartları azaltmaktır. Almış olduğunuz her kart, üzerindeki her bullheads için size puan verir. Elinde en fazla bullheads bulunduran kişi oyunu kaybeder. Göründüğünden daha kolay bir oyun. Oynamaya başladıktan sonra bırakmak istemeyeceğiniz eminim.

6 takes! kart oyunları arasında modern bir klasik olarak kabul edilir ve tüm dünyada bilinir. Eğlendirmesi ve sürekleyici olmasından dolayı her ortamda oynanabilir. 3 zorlu seviyesi vardır. Hem tek oyunculu hem de çok oyunculu moodunu oynayabilirsiniz.

Bu modern klasik oyunu oynamak istiyorsanız mobil cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.