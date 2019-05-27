Bünyesinde hem erkek hem de dişi karakterlere yer veren 60 Seconds Hero: Idle RPG ücretsiz bir mobil rol oyunu olarak karşımıza çıktı.

Android ve İOS platformunda tamamen ücretsiz olarak indirilip oynanabilen 60 Seconds Hero: Idle RPG anime tarzında bir oynanış sunuyor. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı yapımda benzersiz çok sayıda etkinlikte oyunculara sunuluyor. Oyuncular kendi karakterlerini seçerek oyuna dahil olacak ve benzersiz sahneler ile karşı karşıya gelecekler.

Benzersiz çok sayıda zorlukların yer aldığı yapımda 100’den fazla farklı karakter yer alıyor. Modern teknolojinin ötesinde bir atmosfere sahip olan yapımda oyuncular seçtikleri karakterleri geliştirebilecek ve daha güçlü bir hale getirebilecekler.

AndromedaGames imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak yayınlanan 60 Seconds Hero: Idle RPG 10 binden fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

Yapım Google Play’de 4.3 gibi bir skor puanına sahip.