Abb Mezarlık Bilgi Sistemi uygulamasını kullanarak defin yeri sorgulaması yapabilirsiniz.
Abb Mezarlık Bilgi Sistemi uygulaması ile Android cihazlarınızdan vefat eden yakınlarınızın defin yerlerini sorgulayabilirsiniz.
Vefat eden yakınlarınızın defin yerlerini kolayca bulabilmeniz için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan Abb Mezarlık Bilgi Sistemi uygulamasında mezarlık seçimi yaptıktan sonra ad, soyad ve baba adı bölümlerini doldurarak defin yerlerini ada ve parsel no olarak görüntüleyebileceğiniz gibi harita üzerinden de mezarlığın yerini görebiliyorsunuz.
Arama sonucu ekranında vefat eden kişinin defin bilgilerini görebileceğiniz uygulamada vefat tarihi, mezarlık, ada ve parsel bilgilerini görebilirsiniz. Daha sonra kolay erişim için Kayıtlarım Listesine de ekleyebileceğiniz Abb Mezarlık Bilgi Sistemi uygulamasında Bugün Defnedilenler bölümünden de merhumların isimlerini, defin yerlerini, ada ve parsel numaralarını görüntüleyebilirsiniz.
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