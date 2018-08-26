Abb Mezarlık Bilgi Sistemi uygulaması ile Android cihazlarınızdan vefat eden yakınlarınızın defin yerlerini sorgulayabilirsiniz.

Vefat eden yakınlarınızın defin yerlerini kolayca bulabilmeniz için Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sokulan Abb Mezarlık Bilgi Sistemi uygulamasında mezarlık seçimi yaptıktan sonra ad, soyad ve baba adı bölümlerini doldurarak defin yerlerini ada ve parsel no olarak görüntüleyebileceğiniz gibi harita üzerinden de mezarlığın yerini görebiliyorsunuz.