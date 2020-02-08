Adorable Home, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir simülasyon oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Renkli görselleri ve zevkli atmosferiyle dikkat çeken oyunda kendi zevkinize göre dekorasyon yapabiliyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda kendi zevklerinize göre bir evi baştan yaratıyorsunuz. Beğenerek oynayabileceğiniz oyunda sevimli görseller de yer alıyor. Boş zamanlarınızda oynayabileceğiniz oyunda tatmin edici bir etki de yer alıyor diyebilirim. Kolay bir oynanışa sahip olan oyunda tek yapmanız gereken eşyaların kilitlerini açmak ve en uygun yerlere yerleştirmek. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız Adorable Home oyununu kaçırmayın.

Adorable Home oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.