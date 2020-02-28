Farklı özellikler barındıran onlarca savaş kahramanını bir araya getirerek güçlü bir ordu kuracağınız ve rakiplerinizle online arenada mücadele ederek aksiyon dolu savaşlara katılacağınız Adventureland, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan sürükleyici bir oyundur.

Etkileyici grafikleri ve çarpıcı savaş sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, kendi savaş kahramanlarınızı yaratarak onlara çeşitli özellikler aktarmak ve güçlü bir ordu kurarak klan savaşları yapmaktır. Dünyanın her yerinden güçlü oyuncularla karşılaşabilir ve ganimet savaşları yaparak seviye atlayabilirsiniz. Sürükleyici savaş senaryoları ve bağımlılık yapıcı özelliği ile sıkılmadan oynayacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda kılıç, ok, balta, mızrak ve daha onlarca ölümcül silah kullanabilen onlarca savaşçı yer almaktadır. Ayrıca sihir ve büyü yaparak rakiplerinizi etkisiz hale getireceğiniz ilginç askerler bulunmaktadır.

Android işletim sistemini barındıran tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayacağınız Adventureland, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir oyundur.