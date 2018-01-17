AFAD İKAS uygulamasıyla Android cihazlarınızdan tehlike haberlerini anlık olarak öğrenebiliyorsunuz.

KBRN olarak bilinen Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer tehlikeli maddeler savunması için uyarı ve alarm bildirimlerini alabileceğiniz AFAD İKAS uygulaması, olası sızıntı ve saldırılarda korunmanız için düşünülmüş. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından hazırlanan uygulamada Haber Alma ve Yayma Sistemi, İkaz ve Alarm Sistemi, Mesajla Uyarı Sistemi gibi kesintisiz haberleşme bileşenleri bulunuyor.

Türkiye haritası üzerinden KBRN Alarmı, Kırmızı Alarm, Afet Uyarısı ve Sarı Alarm simgeleriyle tehlikeli durumlardan haberdar olabileceğiniz AFAD İKAS uygulamasında; İkaz ve Alarm, KBRN Tehdit ve Tehlikeleri, Sivil Savunma Tedbirleri ve AFAD’dan Duyurular gibi bölümler de yer alıyor. Acil durum uyarılarını günümüz teknolojisine uyarlayarak sunan AFAD İKAS uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.