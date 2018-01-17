AFAD IMER uygulamasında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer maddelere karşı korunma ve müdahale bilgileri sunuluyor.
AFAD IMER uygulaması Android cihazlar üzerinden ilk müdahale personeli için ilk yardım faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunuyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer acil durum kılavuzu niteliğinde olan uygulamada temel bilgileri ve çeşitli durumlardaki korunma yollarını öğrenebiliyorsunuz. Olası bir saldırı veya sızıntı durumunda bilmeniz gerekenleri anlaşılır bir dille anlatan uygulamada kitle imha silahları müdahale kılavuzuna da ulaşabilirsiniz.
Madde tipi, tehlike sınıflandırması, biyolojik maddeler/hastalıklar, kitle imha silahları ve çeşitli kategoriler gibi başlıklar altında arama yapabileceğiniz AFAD IMER uygulamasında özellikler, semptomlar, yangın, kategoriler ve nakliyat başlıklarında da madde tanımlaması yapabilmeniz mümkün. Herkesin bilinçli olması gereken konularda bilgilendirme sağlayan AFAD IMER uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan ilk yardım faaliyetlerini ve temel korunma önlemlerini öğrenebilirsiniz.
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