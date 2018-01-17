AFAD IMER uygulaması Android cihazlar üzerinden ilk müdahale personeli için ilk yardım faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunuyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından geliştirilen ve kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer acil durum kılavuzu niteliğinde olan uygulamada temel bilgileri ve çeşitli durumlardaki korunma yollarını öğrenebiliyorsunuz. Olası bir saldırı veya sızıntı durumunda bilmeniz gerekenleri anlaşılır bir dille anlatan uygulamada kitle imha silahları müdahale kılavuzuna da ulaşabilirsiniz.