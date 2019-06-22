RD Play imzası ile Android platformuna özgü olarak geliştirilen ve yayınlanan After Dark sürükleyici yapısı ile beğenileri toplamaya devam ediyor.

Mobil macera oyunları arasında yer alan ve karanlık atmosferi ile oyuncuların beğenisini kazanmayı başaran After Dark şuanda erken erişim oyunu olarak oynanıyor. Zombilerle dolu bir atmosferde mücadele edeceğimiz yapımda zombiler sessizce bize doğru yaklaşacak.

Birbirinden farklı silah ve ekipman modellerinin yer aldığı oyunda çok sayıda farklı oyun modu da yer alacak. Vahşi hayvanların ve zombilerin saldırılarından kaçacak, silahlarımız ile onları etkisiz hale getirmeye çalışacağız. Hikaye modu eşliğinde eşsiz bir içerik yapısı ile karşılaşacağımız oyunda performansdan da ödün verilmeyecek.

Google Play üzerinden ücretsiz olarak indirilip oynanabilen oyun tam sürüm ile daha zengin bir yapıda karşımıza çıkacak.