Aftermath gerçek zamanlı olarak oynanan, 3'e karşı 3 takım savaşları ile aksiyon dolu bir çok oyunculu oyundur. Aftermath'te karakterinizi seçin ve savaşmak için takım oluşturulmasını bekleyin. Ardından girdiğiniz oyunda düşmanları öldürün ve takımınızı zirveye taşıyın.

Artık savaş zamanı geldi. Dünya üzerinde etkili olan paralı askerlik şirketi tarafından başlatılmış bu savaşa katılmak için ne bekliyorsunuz? Arkadaşlarınla takıl, taktikler kullan ve en sevdiğin silahı donanaral hızlıca takımın ölüm eşliğindeki düşmanlarını yok et.

Korkusuz paralı askerlere katılıp takımını zafere taşıyacağın bu oyunda istersen arkadaşlarınla isterseniz solo olarak oynayabilirsiniz. Üç ana benzersiz sınıftan birini seçin ve savaşmaya başlayın!