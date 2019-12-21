Mobil platformda Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Ahri RPG, çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış zorlu parkurlarda yarışacağınız eğlenceli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, sevimli bir karakter eşliğinde zorlu parkurlarda hızla ilerlemek ve karşınıza çıkan ilginç yaratıkları etkisiz hale getirerek hedefe ulaşmaktır. Parkurlarda çeşitli yerlere gizlenmiş tehlikeli canavarlar ve ölümcül tuzaklar bulunmaktadır.

Canavarları aşarak parkurdaki tüm altınları toplamalı ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz. Canavarlarla savaşırken karakterinizin çeşitli özelliklerinden ve ölümcül silahlardan yararlanabilirsiniz. Nefes kesen uzun bir yoluculuğa çıkarak maceraya doyacağınız eşsiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zorlu onlarca farklı bölüm ve her bölümde birçok tehlikeli görev bulunmaktadır. Ayrıca parkurlarda sizi engellemek için tasarlanmış sayısız tuzak ve yaratık yer almaktadır.

Altınları toplayarak hedefe doğru hızla yol almalı ve maksimum puana ulaşarak oyunu tamamlamalısınız. Rol oyunları arasında bulunan Ahri RPG ile sizde eğlenceli anlar geçirebilir ve stresten uzaklaşabilirsiniz.