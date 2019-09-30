Düşman askerleriyle dolu bir uzay gemisinde ilerleyerek hedefe ulaşmak için aksiyon dolu bir mücadeleye atılacağınız Ailment, Android ve İOS sürümleri ile iki platformdan da kolaylıkla erişebileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Kurtarma görevi sırasında bilinç kaybı yaşayan ve geçmişini hatırlamayan bir karakteri kontrol ederek uzay gemisinde yer alan tüm düşmanları öldürmeli ve seviye atlayarak farklı mekanların kilidini açmalısınız. Türlü engellerle ve ölümcül tuzaklarla donatılmış ürkütücü parkurlarda ilerleyerek sizi esir alan askerlerle savaşmalı ve görevi başarıyla sonlandırmalısınız. Oyunda acımasız ölüm sahnelerine tanıklık edebilir ve yüzlerce farklı silahtan yararlanabilirsiniz. Ayrıca çok oyunculu modu ile arkadaşlarınızla birlikte eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.

Oyun içerisinde alev silahları, ışın kılıçları, taramalı tüfekler, roket atarlar ve daha onlarca savaş ekipmanı yer almaktadır. Ayrıca birbirinden zorlu birçok farklı parkur ve sayısız düşman karakteri bulunmaktadır.

Aksiyon oyunları kategorisinde boy gösteren ve yüz binlerce oyun tutkunu tarafından keyifle oynanan Ailment, sürükleyici özelliği sayesinde sıkılmadan oynayabileceğiniz ücretsiz olarak hizmet veren sıra dışı bir oyundur.