Kendi havayolu şirketinizi kurarak uluslar arası uçuş seferlerine çıkacak sayısız uçak satına alabileceğiniz ve şirketinizi geliştirerek yüksek oranda kar elde edeceğiniz Airline Manager 3, mobil platformda simülasyon oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak sunulan sürükleyici bir oyundur.

Metinler ve görsellerden oluşan basit grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, kendi havayolu şirketinizi kurarak başarılı bir yönetici olma yolunda emin adımlarla ilerlemeli ve farklı uçak modellerini satın alarak geniş bir ulaşım ağı oluşturmaktır.

Hava şirketini stratejik kararlar doğrultusunda idare etmeli ve şirketin hisse değerlerini artırmak için mücadele etmelisiniz. Sürükleyici özelliği ve ilginç konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda havayolu şirketinizde uluslararası ulaşımı sağlamak için yararlanacağınız 400’den fazla uçak modeli yer almaktadır. Ayrıca ulaştırma faaliyetlerinde bulunacağınız binlerce gerçek havaalanı yer almaktadır. Uçaklarınızı maksimum yolcuyla doldurarak karınızı artırabilir ve yeni uçaklar alarak şirketinizi büyütebilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile farklı platformlarda oyuncularla buluşan Airline Manager 3, geniş bir oyuncu kitlesi tarafından benimsenen kaliteli bir yapımıdır.