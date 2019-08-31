Android ve İOS platformunda simülasyon oyunları arasında yer alan Airlines Manager ile uçuş seferleri hazırlayacak ve yüksek gelirler elde etmeye çalışacağız. Birbirinden farklı uçak modellerinin yer aldığı yapımda oyuncular seviyelerini yükselttikçe daha gelişmiş uçaklar satın alabilecek ve kullanabilecekler.

Oyun içerisinde İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Almanca, İtalyanca ve Portekizce olmak üzere 6 farklı dil seçeneği yer alacak. 130’dan fazla uçağın yer aldığı yapımda 2600 farklı havaalanı da mevcut.

Oldukça zengin bir içerik yapısı ile karşımıza çıkan Airlines Manager’da 2 farklı oyun modu yer alıyor. Dileyen oyuncular gerçek zamanlı olarak dileyen oyuncular da internet olmadan oyun oynamanın tadını çıkarabilecekler.

Oyuncular yeni uçak satın alabilecek, kiralayabilecek ve eğlenceli anlar yaşayabilecekler.