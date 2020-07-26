Airport Security 3D, Android cihazlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli ve sürükleyici bir simülasyon oyunudur.

Havalimanına gelen yolcuları tarayarak güvenlik açığı vermemeye çalıştığınız bir oyun olan Airport Security 3D oyununda işiniz bir hayli zor. Renkli görselleri ve eğlenceli konseptiyle dikkat çeken oyunda keyifli bir zaman geçirebiliyorsunuz. Farklı ufak oyunları da içerisinde barındıran oyunda aynı zamanda becerilerinizi de sınayabiliyorsunuz. Kolay kontrol mekanikleri ve bağımlılık yapıcı etkisiyle mutlaka telefonlarınızda yer alması gereken oyunlardan bir tanesi diyebilirim. Bu tarz oyunları oynamayı seviyorsanız mutlaka denemeniz gereken oyunlardan bir tanesi.

Airport Security 3D oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.