Haug.land imzası ile geliştirilen ve iki farklı mobil platformda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan AirportPRG mobil platformda strateji oyunları arasında yer alıyor.

Havaalanı trafiğini yöneteceğimiz oyunda havaalanı personelini kontrol edecek ve her şeyin yolunda gittiğinden emin olmaya çalışacağız. Şaşırdırıcı derecede karşımıza çıkan 3D grafik açıları eşliğinde reklamsız olarak oynayacağımız yapımda bizleri eğlenceli anlar bekliyor olacak.

Birbirinden farklı uçak modellerinin de yer aldığı yapımda oyuncular eski uçakların bakımlarını da gerçekleştirecek ve yeniden uçabilir hale getirecekler.

Oldukça detaylı içerikler ile mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan AirportPRG günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından ilgiyle oynanmaya devam ediyor. Yapım Google Play üzerinde 4.4 gibi bir değerlendirme puanına sahip.