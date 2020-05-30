Dünyanın en iyi hava yolu yönetim oyun serisi olarak milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran AirTycoon şu sıralar en yeni oyunu olan 5’nci oyunu ile oyuncuların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Tam 5 farklı sürüm ile oyuncuların gönlünde bir yer kurmayı başaran AirTycoon, son olarak AirTycoon 5 sürümü ile oyuncuların karşısına çıktı.

Hem Android platformunda hem de iOS platformunda oyunculara gerçekçi ve bir o kadar da eğlenceli havayolu yönetme fırsatı veren AirTycoon 5, detaylı içerikleri ile oyunculara farklı sorumlulukları da kazandırıyor.

Mükemmel kalitede 3D grafik açıları eşliğinde oyunculara sade bir arayüz sunan yapım da 170 farklı uçak modeli yer alıyor. Dünyanın her yerinde yer alan 5000 havayolunu deneyimleme fırsatı bulacak olan oyuncular, kendi şirketlerini kurarak havayolunun en popüler şirketi haline gelecekler.

Şehirler arası taşımacılık yapacak olan oyuncular gerçekçi bir deneyim elde edecekler.