Alight Motion, Google Play’de Android telefonlar için ücretsiz indirilebilen animasyon ve video düzenleyici program olarak yerini alıyor. Akıllı telefonunuz üzerinden profesyonel kalitede animasyon, hareketli grafikler, görsel efektler, video düzenleme ve video kompozisyonları oluşturmanızı sağlayan harika bir program.

Alight Motion, videoların yanı sıra animasyonlu görselleri de düzenleyebileceğiniz bir Android uygulaması. Birden fazla grafik (vektör grafikler dahil), video ve ses ekleyebiliyor, görsel efektler ve renkler üzerinde düzenlemeler/düzeltmeler yapabiliyor, animasyon hareket hızını ayarlayabiliyor, düz renk ve gradyan dolgu efektleri uygulayabiliyor, kenarlık ve gölge efektleri vereebiliyor, katmanları gruplayabiliyor, yeniden kullanmak üzere öğeleri saklayabiliyorsunuz. Temel özellikleri ücretsiz ancak oluşturduğunuz videolara filigran ekleniyor. Filigranı kaldırma ve premium özelliklere erişmek için satın alım yapmanız gerekiyor.

Alight Motion İndir Android