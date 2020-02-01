Küçük bir sahil kasabasında gerçekleşen esrarengiz olayları incelemek için akıllı personellerden oluşan güçlü bir ekibi yöneteceğiniz ve zorlu görevler üstlenerek şehirdeki gizemleri çözeceğiniz Alpha PD Crimefront, mobil oyunlar arasında rol kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak oyun severlerin erişimine açılan eğlenceli bir oyundur.

Soluksuz takip edeceğiniz sürükleyici hikayeleri ve esrarengiz olayları ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, güçlü bir araştırma ekibi oluşturarak katillerin izini sürmek ve cinayetlerin arkasında yatan sırları açığa çıkartmaktır.

Dedektif, polis, araştırmacı gazeteci ve daha birçok farklı görevi üstlenen onlarca karakterden kurulu kalabalık bir ekibe liderlik yaparak kasabadaki olayları inceleyecek ve halkı tehdit eden suçluları yakalamak için mücadele edeceksiniz. Seviye atladıkça daha fazla görevin kilidini açabilir ve ekibe yeni üyeler kazandırabilirsiniz.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan kolaylıkla ulaşabileceğiniz ve sıkılmadan oynayabileceğiniz Alpha PD Crimefront, gizemli cinayetlerin ardındaki sırları araştırarak katillerin izini süreceğiniz ve şehrin güvenliğini sağlamak için çaba göstereceğiniz eşsiz bir oyundur.