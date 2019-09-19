Amazon Music, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir müzik dinleme uygulamasıdır.

Sevdiğiniz müzikleri dinleyebileceğiniz bir mobil uygulama olan Amazon Music, reklamsız müzik dinleme keyfi yaşama imkanı sunuyor. Spotify ve benzeri uygulamalara alternatif olarak kullanabileceğiniz bir uygulamadır. Basit arayüzü ve güncel listeleriyle de ön plana çıkan Amazon Music uygulaması, yüksek kullanıcı deneyimi sağlıyor. Yüksek kaliteli ses ve çevrimdışı dinleme özelliğiyle de dikkat çeken Amazon Music, müzik dinleme alışkanlıklarınızı değiştirebiliyor. Eğer bu tarz bir uygulama arayışınız varsa Amazon Music sizleri bekliyor.