AMC Cleaner uygulaması Android cihazlarınızın performansını artırmanız için gelişmiş birçok araç sunuyor.

Android cihazlar kullanıma bağlı olarak bir süre sonra yavaşlama sorunuyla karşı karşıya kalabiliyor. RAM’in fazla kullanılması, uygulama önbelleklerinin telefonda yer kaplaması gibi durumlar telefonun yavaşlamasındaki en büyük etkenler oluyor. AMC Cleaner uygulaması da bu sorunları kolayca çözebilmeniz için gelişmiş temizleme araçlarını sizlere sunuyor. Tek tuşla depolama alanınızdaki önbellek dosyaları, çöp dosyalar ve diğer artık dosyaları temizleyip, RAM’i boşaltan uygulama sayesinde telefonunuz da rahat bir nefes alıyor.

Telefonunuz fazla ısınıyorsa bunun için de CPU soğutma teknolojisi sunan AMC Cleaner uygulamasında telefonunuzu derinlemesine temizlemek için Derin Alan Temizleyici işlevini kullanabilirsiniz. Son olarak uygulamaların önbellek dosyalarını da temizleyen AMC Cleaner uygulamasında telefonunuzun performansını zirveye taşıyabilirsiniz.

Uygulama özellikleri: