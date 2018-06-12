Anger of Stick 5, çöp adamları zombilere karşı verdikleri mücadelede yalnız bırakmadığınız aksiyon yüklü bir mobil oyun. Popüler serinin önceki oyunlarını oynamış olun olmayın, çöp adam karakterleri seviyorsanız temponun hiç düşmediği bu yapımı kesinlikle oynamalısınız. Yeri geldiğinde helikopterle ortamı coşturan kahraman çöp adamlara dahil olun ve aksiyonun, adrenalin dibine vurun!

Bir yandan masum insanları deneysel araç olarak kullanan bir grup, diğer yanda zombiye dönüşmüş onlarca, yüzlerce hatta binlerce insan… Çöp adam kahramanlar olarak göreviniz; öncelikle şehri saran zombileri temizlemek, sonrasında da şehri kaosa sürükleyen kötü adamları bulup işlerini bitirmek. Oyun boyunca üç karakteri yönetiyorsunuz. Karakterlerden biri oldukça uzun ve de güçlü, diğer ikisinin de kendine has savaş stili var ve farklı silah kullanıyorlar. Zombileri temizledikçe seviye atlıyorsunuz.