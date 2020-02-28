Farklı özelliklerle ve silahlarla donatılmış onlarca karakteri yöneterek karanlık zindanlarda aksiyon dolu savaşlara katılacağınız ve online arenada mücadele ederek dünyanın farklı bölgelerindeki güçlü oyuncularıyla karşılaşacağınız AnimA ARPG, mobil platformda rol oyunları kategorisinde kendisine ye bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan eğlenceli bir oyundur.

Yüksek kaliteli grafikleri ve çarpıcı savaş sahneleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim yaşatan bu oyunda yapmanız gereken, kendi karakterinizi yaratarak farklı saldırı taktikleri geliştirmek ve karanlık mekanlarda dolaşarak haritada belirtilen tehlike alanlarını ziyaret etmektir. Müstehcen sahnelerin yer aldığı karanlı zindan bölümleri ve sürükleyici hikayesi ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zorlu 40 farklı seviye ve level atladıkça ulaşacağınız 10 gizli bölüm yer almaktadır. Ayrıca gücünüzü test edebileceğiniz birkaç farklı zorluk derecesi ve oyuna kendinizi kaptıracağınız eşsiz aksiyon müzikleri bulunmaktadır.

Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz AnimA ARPG, oldukça geniş bir oyuncu kitlesine hitap eden kaliteli bir yapım olarak öne çıkıyor.