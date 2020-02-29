AnyDesk uygulamasını kullanarak Android cihazlarınız üzerinden bilgisayarınıza uzaktan erişim sağlayabilirsiniz.

Akıllı telefonlarınızdan PC’ye, ya da PC’den akıllı telefonlarınıza uzaktan erişim sağlayabilmenizi mümkün kılan AnyDesk uygulaması büyük bir kolaylığı sizlere sunuyor. Uygulamayı başlattığınızda ekrandaki adresi hedef bölümüne yazdıktan sonra bağlantı kurabileceğiniz uygulamada, Android cihazlarınızdan bilgisayarınızı kontrol edebiliyorsunuz.

Akıllı telefonlarınız üzerinden bilgisayarınızı çok rahat bir şekilde kontrol edebileceğiniz uygulama, saniyede 60 kare iletimi yaptığı için performans anlamında da iyi bir deneyim sunuyor. PC’den akıllı telefonlarınıza da uzaktan erişim sağlayabileceğiniz AnyDesk uygulamasında, ne yazık ki telefonunuzu kontrol edemiyorsunuz. Yani sadece telefonda yapılan işlemleri izleme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Tüm bağlantı isteklerini size soran ve onay gerektiren AnyDesk uygulamasını ücretsiz olarak indirebilir, akıllı telefonlarınızdan bilgisayarınıza uzaktan erişimi kolay ve hızlı bir şekilde sağlayabilirsiniz.