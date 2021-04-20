Apex Legends Mobile, Electronic Arts’ın ücretsiz indirilip oynanabilen battle royale oyununun mobil versiyonu. Kolay kontrol sistemi ve harika optimizasyonu ile dokunmatik ekranlar için özel olarak tasarlanmış Apex Legends Mobil, telefonda oynanabilen en gelişmiş battle royale oyun. Apex Legends Mobile Android Google Play’den ücretsiz olarak indirilebilir. Oyun betadan çıkış yaptığında alternatif Apex Legends APK indirme linki de eklenecektir. Şu anda Apex Legends Mobile’ın bu erken sürümü sınırlı sayıda oyuncuyla test ediliyor. Teste davet edilen ilk oyunculardan biri olma şansı için şimdi ön kayıt yaptırın.

Apex Legends Mobile İndir

Kahraman gibi yaşayın, efsane gibi oynayın! Apex Legends Mobile çıkış yaptı! Çok oyunculu takımlar, birinci şahıs ve üçüncü şahıs nişancı oynanışı ve yenilikçi mücadeleler, savaş alanında sizi bekliyor! Hayatta kalmanın önemli tek şey olduğu yoğun savaşa girin.

Sınırın her köşesinden efsaneler şöhret, varlık ve şan için Apex Oyunlarında mücadele etmek için akın etti. Çeşitli kanun kaçakları, askerler, dışlanmışlar ve kötü insanlardan oluşan bir dizi arasından efsanenizi seçin. Wraith, Bloodhound, Caustic, Gibraltar, Lifeline ve Pathfinder gibi efsaneler sizi bekliyor. Seçiminizi yaparken strateji önemlidir. Oyun tarzınıza uygun bir kahraman bulun, benzersiz görünümlerle özelleştirin ve izinizi bırakın.

Daha kısa süreli eşleşmeler ve daha heyecan verici aksiyonlu hızlı tempolu yenilikçi mücadele! Diğer iki oyuncuyla takım kurun ve en iyi takımı oluşturmak için beceri grubunuzu bir araya getirin. 60 kişilik battle royale oyunlarında diğer 19 takıma karşı savaşın.

Efsanenizin yeteneklerine hükmedin ve kaos ortaya çıktıkça stratejik çağrılar yapın. Mücadele, destansı uçuşlar ve dövüşler oluşturan baş paraşütçe desteği gibi yeni, yenilikçi özelliklerle birlikte gelir.

Bir kahraman gibi yaşayın, bir efsane gibi oynayın. Apex Legends Mobile’ı hemen indirin!