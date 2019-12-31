Mobil platformda bulmaca ve zeka oyunları kategorisinde kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmete sunulan Aporkalypse FREE, labirent tarzındaki parkurlarda yarışarak ilginç hayvan figürlerini hedefe taşımak için mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile oyunculara sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda yapmanız gereken, dünyanın sonunu getirmek için görevlendirilen domuzları etkisiz hale getirmek için zorlu parkurlarda yarışmak ve maksimum puana ulaşarak parkurları tamamlamaktır.

Farklı özelliklere ve yeteneklere sahip 4 eşsiz karakteri yöneterek düşündürücü bulmacaları çözebilir ve seviye atlayarak farklı zorluk derecelerinde şansınızı deneyebilirsiniz.

Türlü engellerle ve tuzaklarla donatılan 60 zorlu parkurda yarışarak domuzların işlerini bitirmek için mücadele etmeli ve kumbaranızdaki parayı katlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Kıyamete neden olacak lanetli domuzlardan kurtulmak için ilginç bir mücadelenin içerisinde rol alacağınız sürükleyici bir oyun sizleri bekliyor.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde oynayabileceğiniz Aporkalypse FREE, milyonlarca oyuncunun beğenisini toplayan kaliteli bir oyundur.