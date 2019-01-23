AppLock, Android telefon kullanıcıları tarafından en çok indirilen uygulama kilitleme, şifreleme uygulaması. Galeri (Fotoğraf ve Videolar), Mesajlar, Rehber, WhatsApp, Facebook, Messenger veya istediğiniz bir uygulamanın açılışına şifre koymak için kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan biri. Üstelik indirmesi de kullanması da ücretsiz!

WhatsApp mesajlarınıza, galerinizdeki fotoğraf ve videolara, rehberinizdeki kişilere ve gelen aramalara bakmak isteyen meraklı gözlere karşı alabileceğiniz bir önlem diyebilirim AppLock için. Diğer Android için uygulama kilitleme - şifre koyma uygulamalarından farklı olarak dilediğiniz bir uygulamaya ve telefonun ayarlar menüsüne şifre koyabiliyor, erişimi kısıtlayabiliyorsunuz. Ayrıca telefona yeni uygulama yükleme, kaldırmayı da engelleyebiliyorsunuz. Parmak izi, PIN ve desen şifre koyma seçeneği sunan uygulamanın güzel bir yanı da ; kendisine şifre koyuyor. Evet, sizin izniniz dışında uygulamanın kaldırılması mümkün değil.

AppLock Öne Çıkan Özellikleri: