AppUpdater for Whats Plus 2021 GB Yo FM HeyMods, WhatsApp Plus, GBWhatsApp, WhatsApp Aero, FMWhatsApp gibi en çok indirilen WhatsApp modlarını güncellemek için kullanabileceğiniz bir uygulama. En çok kullanılan WhatsApp uygulamalarının son sürümünü AppUpdater aracılığıyla daha kolay indirip yükleyebilirsiniz. AppUpdater APK olarak veya Google Play'den ücretsiz indirilebilir.

WhatsApp Plus Güncelleme

WhatsApp Plus, GBWhatsApp, WhatsApp Aero Hazar APK olarak indirilebilen popüler WhatsApp modlarından sadece birkaçı. WhatsApp’tan bağımsız geliştirilen bu modlar, WhatsApp’ta en çok istenen ancak resmi olarak olmayan özellikleri sunmalarıyla kullanıcılar tarafından tercih ediliyor. WhatsApp’taki tüm sınırlandırmaları ortadan kaldıran modların güncel sürümlerini bulmak zor. Tamindir olarak WhatsApp Plus, GBWhatsApp, WhatsApp Aero ve diğer WhatsApp uygulamalarının son sürümlerini paylaşıyoruz ancak güncel sürüm kontrolü yapabileceğiniz bir uygulama da var. AppUpdater adında uygulama, Android telefonunuzdaki yüklü WhatsApp modunu otomatik olarak algılayıp yeni sürüm olup olmadığı hakkında uyarıyor. Uygulama içerisinden tek dokunuşla yeni sürümü kurabiliyorsunuz. Birçok WhatsApp modunu destekleyen uygulama, modun geliştiricisi, sürüm tarihi dışında yeni sürümle gelen değişiklikler hakkında da bilgi veriyor.