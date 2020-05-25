Dreamy Dingo’nun geliştirdiği mobil oyunlardan bir tanesi olan Aquavias rengarenk içerikleri ile yeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Bulmaca ve zeka oyunu olarak yayınlanan Aquavias ücretsiz oynanışı ve zengin yapısı ile alanındaki en iyi oyunlardan bir tanesi olmaya aday oldu.

100 farklı seviyenin yer adlığı yapım içerisinde oyuncular sayısız bulmacayı çözüme kavuşturarak bir sonraki bulmacaya geçmeye çalışacaklar. Su yollarını doğru bir şekilde eşleştirmeye çalışacak olan oyuncular, her seviye de farklı zorluğu deneyimleme fırsatı bulacaklar.

Renkli bir ada üzerinde yer alan su borularını doğru şekilde eşleştirerek suyun akmasını sağlayacak olan oyuncular eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Play Store üzerinde 4.6 gibi bir inceleme puanı alan yapım iki farklı platformda 1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapmaya devam ediyor.