Araç Kontrol uygulaması ile Android cihazlarınızı kullanarak aracınız üzerinde birçok konuda kontrolü elinizde tutabilirsiniz.

Aracınızın kontrolünü elinizde tutabilmek ve birçok konuya hakim olabileceğiniz Araç Kontrol uygulamasında, aracınızın anlık konum bilgilerini görebileceğiniz gibi çalınma ve çekilme durumlarıyla karşılaşmamak için anlık bilgi de alabiliyorsunuz. Güvenliğiniz için hız limiti aşma, hızlanma ve sert fren durumlarını da izlemenize olanak sağlayan uygulamada, sürüş alışkanlıklarınızı değiştirebilir ve geliştirebilirsiniz.

Harita üzerinde özel bölge oluşturarak bu bölgeye giriş ve çıkışlarda uyarı bildirimleri almanızı da sağlayan uygulamada önceki seyahatlerinizle ilgili çeşitli bilgilere ulaşarak yakıt masraflarınızı da düşürebilirsiniz.

Uygulama özellikleri: