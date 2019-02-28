Mobil macera oyunları arasında yer alan ArcticAdventure ile eğlenceli bir yapı bizleri bekliyor olacak. Klasik macera oyunlarının aksine kış temasına sahip olan yapımda sevimli bir ayıyı canlandıracağız.

Oyun içerisinde yer alan ayı ile ilerlemeye çalışacak ve karşımıza çıkan engelleri aşmak için mücadele edeceğiz. Hareketli ve tempolu yapısı ile oyuncuları tatmin edecek olan yapım basit grafiklere ve kış temasına sahip olarak karşımıza çıktı.

Sadece Google Play üzerinden oyunculara sunulan yapım, dünyanın dört bir tarafınnda ilgiyle oynanmaya devam ediyor.

Nora Co. Ltd tarafından geliştirilen ve oyunculara ücretsiz olarak sunulan yapımda aksiyon ve gerilimden ziyade eğlenceli bir oynanış atmosferi bizleri bekliyor olacak.

İyi oyunlar dileriz.