Ashworld, Android işletim sistemi üzerinden oynanabilen bir tür aksiyon oyunudur.

OrangePixel tarafından geliştirilen açık dünya hayatta kalma macera oyunu Ashworld, günümüzden birkaç yüzyıl sonrasında kıyamet sonrası bir zamanda geçen bir yapım. Suyun ve yemeğin çok kısıtlı, değerli, nadir ve önemli olduğu bir dünyada geçen oyun, biraz olsun Madmax evrenini de hatırlatıyor.

Zaten yaşanamaz olan dünyayı daha da yaşanmaz hale getiren Ragers adındaki bir ekibe karşı mücadele ettiğimiz ve çeşitli görevleri yerine getirerek, Ragers’ları halt etmeye çalıştığımız oyun boyunca aksiyonun hiç kesilmediğini söyleyebiliriz.

Ashworld, oynanışıyla olduğu kadar kişiselleştirilebilir silahları ve arabalarıyla da dikkat çeken bir yapım. Bu yolla oyun daha eğlenceli hale getirilirken, atmosferin de başarılı şekilde uygulanmasıyla birlikte ortaya gayet oynanılabilir ve eğlencesi dorukta olan bir yapım çıkmış. Oyuna dair daha ayrıntılı bilgileri almak ve oynanışı daha yakından görmek için hemen aşağıdaki videoyu izleyebilir, oyuna dair aklınıza takılan sorulara dair daha cevapları bulabilirsiniz.