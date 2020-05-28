Hazır ol, nişan al, vur! Astalo mobil cihazlar için tasarlanmış bir zindan keşfi aksiyon oyunudur. Tek düğmeden kontrollü kesme-biçme arcade oyununda aksiyonun dibini yaşa.

Gizli hazineleri bul ve güçlendirmeleri topla. Kötü canavar ordularına, yaratıklara ve bosslara karşı savaş: Birçok arenada seyahat et, farklı mekaniklere sahip karakterlerin kilidini aç. Sonsuz modda büyük düşman dalgalarıyla savaş. Hiçbir yer güvenli değil. Her konumu tamamla ve güvenli bir sığınak aradığından yenilerine geç.

Bir zamanlar huzurlu olan banliyölerde başla ve tüyler ürpertici çiftlikler, terk edilmiş bir şehir, endüstriyel bir bölge gibi yeni konumlara hareket et. Kaynakları toplayın, ordunuzu yetiştirin ve düşman avcılarına direnin. Birlik oluşturun veya birisine katılın: Bölgenizi büyütün ve diğer güçlü rakiplerle savaşın.