Güçlü, kozmik savaşlarda rakiplerle çarpışmak, gelecek kaynaklarını yönetmek ve bu gerçek zamanlı strateji çok oyunculu destansı mutlak galaktik imparator olmak için sayısız dünyaya gezegen tesisleri inşa et. PvP'yi evrensel ölçekte deneyimlemek için Astrokings'i indirin!

Nebula Imperium artık yok. İnsanoğlunun ikinci beşiği olarak hizmet vermeyen dünyalar şimdi harabelerde yatıyor. Tehlikeli uzaylı istilacılar Crux ve aşağılık korsanlar yeryüzüne medeniyetler yağdırıyor. Kaosun ortasında, çeşitli hizipler federasyonları üstünlük ve baskınlık için mücadele etmeye zorluyor. Tarihi yeniden yazmanın ve tahtınızı yıldızlara oymanın zamanı geldi.

Uzay filosu savaşlarında rakiplerinizi ezin, savaşta kazanabilmek ve güçlü filoları toplamak için fırkateynler, avcılar ve koloniler inşa et. Ülkenizin gücünü ve prestijini güçlendirmek için silah ve teknolojiler araştırın, dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla galaktik bir federasyona katılın veya önderlik edin.