Atmosphere uygulamasında sunulan sesler sayesinde Android cihazlarınızdan rahatlatıcı bir ambiyans oluşturabilirsiniz.

Günlük hayatın stresiyle birlikte kendinizi eve zor atıyorsanız ve bir türlü dinlenemediğinizi hissediyorsanız, yalnız değilsiniz. Şehrin kalabalığı, trafik sesleri derken fiziksel olarak olmasa da ruhsal olarak yorulabiliyoruz. Bunun için çözüm yolu sunan Atmosphere uygulamasında doğal sesler yardımıyla uykunuzu düzene sokabilir ve meditasyon yapabilirsiniz. Plaj, orman, şehir, ev, sualtı, park ve kırsal bölge gibi kategorilerde sunulan seslerde yağmur sesleri, fırtına, ırmağın akışı, kuş sesleri gibi doğal ortam seslerini dinleyebilirsiniz.

Zamanlayıcı özelliğiyle pilinizi de koruyan Atmosphere uygulamasındaki sesleri favorilere ekleyebilirsiniz. Yüksek kaliteli 70’den fazla doğal ve yapay seslere ulaşabileceğiniz uygulamanın arayüzü de gözünüzü en az yoracak şekilde tasarlanmış durumda. Dinlemek istediğiniz sesleri seçtikten sonra rahat bir yere uzanarak yorgunluğunuzu azaltabileceğiniz ve hatta uyku problemlerinizi giderebileceğiniz Atmosphere uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.