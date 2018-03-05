Aura Kingdom, hızlı tempolu oynanış sunan, anime severlerin ilgisini çekecek fantastik MMORPG oyunu.

18 milyonu aşkın oyuncunun ilgi gösterdiği rol yapma oyununu mobil platforma X-Legend Entertainment taşımış. Görsel çizgilerinin yanında animasyon efektleriyle kendisine çeken yapım, 1’e 1 arena, turnuva, baskın, düello, PvE ve daha birçok oyun modu sunuyor. Türünün en iyisi diyebilirim!

Aura Krallığı’nda geçen fantastik rpg oyununda Gaia adında Tanrıça tarafından çağrılan elçiler olarak yer alıyoruz. Karanlık güçlerle savaşıp dünyayı Azuria’dan korumaya çalışıyoruz. Dünyayı kurtarmak için diğer oyuncularla güçlerimizi birleştirip özel elementleri toplamamız gerekiyor. Dünyayı ebedi karanlıktan kurtarabilecek 100 kahraman arasından seçimimizi yapıp savaşlara giriyoruz. Lonca üyeleriyle takım kurup en korkutucu boss’lara karşı gerçek zamanlı olarak savaştığımız 100 seviye içeren Sky Tower’ın yanında hepsi birbirinden heyecanlı mücadeleler sunan PvP, PvE seçenekli turnuva ve düellolar yer alıyor. Savaştıkça karakterlerimizin güçlerini artırabiliyor, yetenek kazandırabiliyor, kostümlerini değiştirebiliyoruz.