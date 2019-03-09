Birbirinden sevimli onlarca su canlısına sahip olabileceğiniz Axolochi, Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve ücretsiz olarak oyuncuların hizmetine sunulan sıra dışı bir oyundur.

Etkileyici grafikler ve ses efektleri ile donatılmış bu oyunda amaç, çeşitli renklere ve özelliklere sahip su canlılarını beslemek ve onları büyüterek seviye atlamaktır. Bu sevimli canlıları ilgi ve sevgiyle yetiştirmeli ve büyük bir koleksiyona sahip olmalısınız. Size verilen görevleri yerine getirerek ve su canlılarını yeterli seviyede büyüterek sonraki bölümlerin kilidini açabilirsiniz. İlginç konusu ve tasarımı ile eşsiz bir oyun deneyimi sizleri bekliyor.

Mobil platformda klasik oyunlar arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir kitleye hitap eden bu oyunda, çok sayıda su canlısı ve onlarla yapmanız gereken onlarca farklı görev bulunmaktadır. Hepsi farklı renkte olan ve Meksika’da oldukça popüler olan bu canlılar ile çeşitli görevler yapabilir ve eğlenceli anlar yaşayabilirsiniz.

1 milyondan fazla oyuncu tarafından keyifle oynanan Axolochi, her geçen gün genişleyen oyuncu kitlesiyle dikkat çekmektedir.