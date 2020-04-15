Banabi, online alışveriş yapmayı sevenlerin kullanabileceği Android uygulamalardan biri. 14 kategoride 1800’den fazla ürün çeşidi bulunduran Banabi’nin Android uygulamasını telefonunuza indirerek, mobilden ürünlere göz atabilir ve hızlıca sipariş verebilirsiniz.

Yemeksepetinin market servisi Banabi’de yok yok diyebilirim. Su, dondurma, atıştırmalık, içecek, yiyecek, süt ve kahvaltılık, fırından, fit ve form, temal gıda, ev bakım, kişisel bakım, kozmetik, cinsel sağlık Banabi ürün kategorileri arasında. Bunlara ek olarak, markete gelen yeni ürünler ayrı olarak listeleniyor. Ürünlere kategoriler altından göz atabileceğiniz gibi, hemen üstteki arama kutucuğuna ihtiyacınız olan ürünü yazıp aratarak istediğiniz ürüne daha hızlı erişme şansına sahipsiniz. Ürünlerde her market gibi ara ara indirimler oluyor. Kuponunuzu kullanarak da ürünleri indirimli alabiliyorsunuz. Ödemeyi kredi/banka kartınızla veya havale/EFT yoluyla yapıyorsunuz.

Banabi, bol çeşit, uygun fiyat, hızlı teslimat ve sürpriz indirimleriyle diğer market uygulamalarından ayrılıyor.

Banabi Android Uygulaması Özellikleri