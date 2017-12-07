Android işletim sistemli tablet ve akıllı telefonlarda kullanılabilen Basgaza mobil uygulaması, kullanıcıların araçlarıyla ilgili akla gelebilecek tüm detayları bulabilecekleri son derece yararlı ve kullanışlı bir araç uygulamasıdır.

Basgaza mobil uygulamasında araç sahiplerinin aradığı her şey mevcut. Uygulama üzerinden kullanıcılar bulundukları konuma en yakın araç servislerini, oto yıkama merkezlerini, akaryakıt istasyonlarını görüntüleyebilir ve navigasyon üzerinden de yol tarifi alabilirler. Ayrıca istediğiniz konumda haftalık hava tahminlerini ve yol durumlarını görüntüleyebilirsiniz.

Basgaza uygulaması park halindeki aracınızın konumunu kaydeder. Böylelikle açık ve kapalı otoparklarda aracı nereye park ettiğinizi hatırlamak zorunda kalmayacaksınız. Ayrıca Basgaza mobşl uygulaması üzerinden kullanıcılar araç satışı da gerçekleştirebiliyor. Araçların sosyal platformu gibi değerlendirilebilen Basgaza uygulamasında satış için ilan edilen araç hakkında kullanıcılar sohbet edebilir. Hatta benzer araçlara sahip kullanıcılarla da sohbet edebilirsiniz.

Son olarak Basgaza uygulaması aracınız ile ilgili bazı hatırlatmalar da yapabilir. MTV ödeme zamanları, araç muayene tarihleri, sigorta yenileme dönemi ve günlük hava durumu gibi bildirimleri aktifleştirip hatırlatıcıları kullanabilirsiniz. Araç sahiplerinin sağ kolu Basgaza uygulamasını Google Play Store’dan ücretsiz indirebilirsiniz.