Bed Diving oyununu Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir aksiyon oyunudur.

Uyku severler ve tüm gün yatağından çıkmak istemeyenler burada mı? Tam sizlere göre bir oyunla karşınızdayım. Hani ortamda ve durumda olursanız olun ilk fırsatta yastığınıza sarılıp yatağa atlamak istemeniz gayet normal. Hem kim sevmez ki hiçbir işle uğraşmayıp hiçbir sorumluluk almadan sadece dinlenmeyi.

Bu aralar belki de böyle bir şeye çok ihtiyacınız vardı. Belki fiziksel olarak gerçekleşemese de ruhen, oynadığınız oyundaki karakterin yerine kendinizi koyup mutlu olabilirsiniz. Oyunda yapmanız gerekenler ise çok basit. Sizi yatağa ulaştıracak olan açıyı ayarlayıp karakterinizi fırlatmak. Fakat çok dikkatli olmanız gereken bir konu var. Her ne kadar ilk seviyeler kolay gibi görünse de ilerleyen seviyelerde oyunlar zorlaştıkça karşına çıkan engeller de aratacaktır. Bunlara hazırlıklı olmalısın. Yastığın ve yatağın ile buluştuğun zaman dünyalar senin olacak. Bundan daha fazla huzur veren çok az şey vardır hayatta.

Oyunun atmosferi ve grafikleri sayesinde sanki birebir sen yaşıyormuşsun gibi hissedeceksin. Bu samimi ortamın içinde zorlu bölümlerin bile kolayca üstesinden gelebilirsin. Biraz oynadıktan sonra ustalaşacağın ve elinden telefonu bırakmak istemeyeceğin harika bir deneyim. Sen de bu harika ortama dahil olmak istiyorsan oyunu indirip hemen oynamaya başlayabilirsin.

Oyunu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.