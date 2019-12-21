Rengarenk sevimli arıların yer aldığı eşleştirme bloklarını uygun şekillerde bir araya getirerek eğlenceli bulmacalar çözebileceğiniz Bee Brilliant, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlere hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından terci edilen kaliteli bir oyudur.

Renkli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, farklı renklere sahip arıların yer aldığı petekleri eşleştirmeye uygun şekillerde bir araya getirmek ve puan kazanarak seviye atlamaktır.

En az 3 aynı renkteki arıyı yan yana veya alt alta getirerek eşleştirme peteklerini patlatabilir ve puan toplayabilirsiniz. Onlarca arı peteğiniz eşleştirerek kombo yapabilir ve ekstra puanlar kazanabilirsiniz. Sürükleyici bir eşleştirme oyunu sizleri bekliyor.

Oyunda sarı, yeşil, kırmızı ve pembe renklere sahip onlarca arı yer almaktadır.

Ayrıca toplamda 6 farklı eşleştirme modu bulunmaktadır. Bulmaca oyunları arasında kendisine yer bulan ve ücretsiz olarak hizmet veren Bee Brilliant, ile sizde eğlenceli eşleştirmeler yaparak keyifli anlar geçirebilir ve yeni bir oyun deneyimi edinebilirsiniz.