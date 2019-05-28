Mobil kelime oyunları arasında yer alan BeeBorgs ile hafızamızı yenileyeceğiz.

Rogue Games Inc imzası ile geliştirilen ve ücretsiz olarak Google Play’de bilgisayar oyuncularına sunulan BeeBorgs keyifle oynanan bir mobil kelime oyunudur. Oyun içerisinde karşımıza çıkan harfler ile anlamlı kelimeler oluşturmaya çalışacağız.

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan yapımda aksiyondan ve gerilimden uzak bir oynanış yer alıyor. Oyunculara beyin egzersizleri yaptıracak olan oyunda gizli olan kelimeleri bulacak, birleştirerek puanlar kazanacağız. Özel bonus soruları ile daha fazla puan kazanabileceğimiz yapımda oyuncular liderlik tablosunda ilk sıralarda yer almaya çalışacaklar.

Oldukça basit bir yapının yer aldığı yapım Google Play üzerinden ücretsiz olarak oyunculara sunuluyor.