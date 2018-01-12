begoodto.me, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir sosyal medya uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal sorumluluk projelerine destek verebileceğiniz ve kendinizi mutlu hissedebileceğiniz uygulamada keyifli dakikalar geçirebiliyorsunuz.

Etrafınızda olup bitenleri paylaşıp diğer insanları da teşviklendirebileceğiniz bir ortam sunan begoodto.me, iyiliklerin artmasını amaçlıyor. Gördüğünüz, duyduğunuz ya da başınıza gelen iyi olayları paylaşarak pozitif bir ortam yaratabileceğiniz uygulamada hem kendinizi hem de başka insanları mutlu edebiliyorsunuz. Daha iyi bir dünya oluşturmak için yola çıkan uygulamada her türlü paylaşımı yapabiliyorsunuz. Ayrıca uygulamada iyilik yaptıkça puan kazanıyor ve puanlarınızla sosyal sorumluluk projelerine destek verebiliyorsunuz. Böylece internette geçirdiğiniz zamanları daha verimli bir hale dönüştürebiliyorsunuz. Dünyada güzel şeylerin de olduğunu diğer insanlara aktarmak için yola çıkan begoodto.me uygulamasını mutlaka denemelisiniz.

begoodto.me uygulamasını ücretsiz olarak indirebilirsiniz.